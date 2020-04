Coronavirus, boom di guariti in Toscana: 533 (+ 41,2%). Sono 97 i nuovi casi e 19 i decessi (Di mercoledì 22 aprile 2020) FIRENZE. In Toscana Sono 8.700 i casi di positività al Coronavirus, 97 in più rispetto a ieri. I nuovi casi Sono 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti invece son ben il 41,2% in più rispetto a ieri (+533). I test eseguiti hanno raggiunto quota 114.100, 4.175 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi Sono 3.477. Si registrano 19 nuovi decessi: 11 uomini e 8 donne con un’età media di 83,3 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. È quanto comunica la Regione nel bollettino giornaliero. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri; questi si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è ... Leggi su iltirreno.gelocal Poivorrei - il desiderio al tempo del coronavirus : è boom sui social

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Boom di guariti in Italia - 437 morti - calano i malati

Coronavirus - boom di guariti. Meno morti ma numero resta alto (Di mercoledì 22 aprile 2020) FIRENZE. In8.700 idi positività al, 97 in più rispetto a ieri. I1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Iinvece son ben il 41,2% in più rispetto a ieri (+533). I test eseguiti hanno raggiunto quota 114.100, 4.175 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi3.477. Si registrano 19decessi: 11 uomini e 8 donne con un’età media di 83,3 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione. È quanto comunica la Regione nel bollettino giornaliero. Di seguito idi positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri; questi si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è ...

pubblicodelirio : Report @SeoTesterOnline: 950k ricerche/mese in Italia su #coronavirus. Trending topic: “OMS”, “cassa integrazione”,… - jacopopaoletti : Attraverso i nostri strumenti di analisi proprietari in ambito #SEO/#SEM, con @SeoTesterOnline abbiamo realizzato u… - AndFranchini : RT @IlariaBifarini: Quindi avevo visto bene, non stavo drammatizzando come mi hanno accusato di fare? D’altronde non ci vuole uno psichiatr… - corrado_ita : RT @ferroice40: Coronavirus: oltre 25mila morti e boom contagi, +25% in 24 ore - ricercatrice02 : RT @IlariaBifarini: Quindi avevo visto bene, non stavo drammatizzando come mi hanno accusato di fare? D’altronde non ci vuole uno psichiatr… -