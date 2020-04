Coronavirus, bonus famiglia da 500 euro. A chi spetta e come richiederlo (Di mercoledì 22 aprile 2020) bonus famiglia da 500 e 300 euro, al via le domande da lunedì 27 aprile 2020. Le domande potranno essere presentate entro le 24 del 7 maggio 2020. La Campania dà il via alle domande per richiedere i bonus famiglia per chi ha figli sotto i 15 anni. Si tratta di misure di sostegno – il valore complessivo è di 14 milioni di euro – destinate “all’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole”. Il bonus famiglia, che può essere di 300 o di 500 euro, può essere utilizzato per “l’acquisto di strumenti tecnologici per la didattica a distanza o come contributo per il pagamento dei servizi di babysitting”. Quindi le famiglie potranno investirlo come meglio credono: per acquistare pc ma anche per pagare la baby sitter. ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - turismo in ginocchio : «Bonus di 500 euro a famiglia per chi viaggia in Italia». Il report : restrizioni nei viaggi per il 96% delle mete

Coronavirus - arriva il bonus vacanze : 500 euro per ogni famiglia

Coronavirus - Napoli : Bonus per la spesa - oltre 10 mila acquisti. Giunte tremila nuove domande (Di mercoledì 22 aprile 2020)da 500 e 300, al via le domande da lunedì 27 aprile 2020. Le domande potranno essere presentate entro le 24 del 7 maggio 2020. La Campania dà il via alle domande per richiedere iper chi ha figli sotto i 15 anni. Si tratta di misure di sostegno – il valore complessivo è di 14 milioni di– destinate “all’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole”. Il, che può essere di 300 o di 500, può essere utilizzato per “l’acquisto di strumenti tecnologici per la didattica a distanza ocontributo per il pagamento dei servizi di babysitting”. Quindi le famiglie potranno investirlomeglio credono: per acquistare pc ma anche per pagare la baby sitter. ...

SkyTG24 : Bonus vacanze, Bonetti: 500 euro a famiglia da spendere in Italia - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Catalfo: 'Nel dl Aprile il bonus per gli autonomi sale a 800 euro' #coronavirusitalia… - fattoquotidiano : Coronavirus, Catalfo: “Oltre 4 milioni di richieste per bonus di 600 euro. Sito dell’Inps ha garantito domande nono… - IlFattoNisseno : Coronavirus, Catalfo: “Nel dl Aprile il bonus per gli autonomi sale a 800 euro” - FabriFasanella : Coronavirus Fase 2, bonus per e-bike e più piste ciclabili - SportOutdoor24 -