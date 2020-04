Coronavirus bollettino 22 aprile 2020: superate le 25mila vittime (Di mercoledì 22 aprile 2020) E’ davvero complicato pensare cosa sarebbe successo se l’Italia non fosse entrata in lockdown due mesi fa visto che ancora oggi, i dati ci mostrano un paese ancora colpito dal Coronavirus. Il calo continua a esserci ed è costante ma non è quello che forse ci si aspettava. Si va ancora molto lenti e purtroppo al Nord, in regioni come Lombardia e Piemonte, i numeri continuano a essere gli stessi da giorni. Arriviamo ai numeri del bollettino diramato oggi 22 aprile 2020 dalla protezione civile. Anche oggi nessuna conferenza stampa, il punto da Roma sarà fatto domani in diretta. Il bollettino di oggi ci racconta che c’è ancora un calo nei pazienti attualmente positivi al Coronavirus. La discesa è inizata con i dati del 20 aprile, quando il calo era di 20 unità, il 21 aprile è stata molto più consistente, ... Leggi su ultimenotizieflash Coronavirus - il bollettino delle 18 : continua il decremento dei positivi - cala il numero di decessi

