Coronavirus, anche le ballerine di can-can del Moulin Rouge si allenano a casa: spaccate e verticali si fanno in soggiorno e in giardino (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il can-can francese va avanti nonostante il lockdown. Un video diffuso dal Moulin Rouge, chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus, mostra le ballerine del celebre locale di Parigi mentre si allenano a casa. C’è chi fa spaccate e acrobazie in giardino e chi invece fa esercizi in cucina, tutto rigorosamente sulle inconfondibili note di Offenbach. L'articolo Coronavirus, anche le ballerine di can-can del Moulin Rouge si allenano a casa: spaccate e verticali si fanno in soggiorno e in giardino proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - le discoteche ultime a riaprire : rimandata anche la ripresa di teatri e cinema

Coronavirus - quest’estate “Ci vediamo al drive in” il progetto a cui ha aderito anche Bari

luigidimaio : Ancora solidarietà nei confronti del nostro popolo. Anche la Slovacchia ci ha donato materiale sanitario. Il minis… - virginiaraggi : I Buoni Spesa di Roma Capitale, che abbiamo messo a disposizione per le famiglie più in difficoltà durante l'emerge… - redazioneiene : "Tutto il mondo si è basato sulle informazioni che venivano dalla Cina, ma la Cina non comunicava i dati reali". Qu…

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, si nasconde anche nelle lacrime dei malati la Repubblica Calciomercato, CIES: "Crisi coronavirus? I grandi club cresceranno! Mbappe, 250 milioni"

CALCIOMERCATO CIES MBAPPE POLI REAL MADRID TOP CLUB CRISI CORONAVIRUS - Mentre in queste ore si discute sulla possibile ripresa del campionato di Serie A, l'emergenza causata dalla pandemia da ...

Coronavirus: Colosio, 'mi occupo di Covid, dolore per vicenda Ramelli'

"Devo mantenere la concentrazione sul mio lavoro, per provare a salvare la vita di chi lotta contro il Covid-19", dice Claudio Colosio all'Adnkronos ... Credo sia il momento di pensare ad una vera ...

