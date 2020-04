Coronavirus | altri 3 medici morti | il totale sale a 145

(Di mercoledì 22 aprile 2020)tresonoin Italia a causa del, portando ila 145. Lo riferisce Fnomceo, Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e degli odontoiatri. Le ultime vittime sono Alberto Santoro, medico dina generale, Pasqualino Gerardo Andreacchio, chirurgo specializzato in urologia in pensione, e Maddalena Passera, anestesista.L'articolo: ila 145 Meteo Web.

rtl1025 : ?? Grazie a due sacche di plasma iperimmune, prelevato da pazienti guariti, una donna incinta ha sconfitto il… - rtl1025 : ?? Nuova impennata del numero di morti da #coronavirus registrati nel #RegnoUnito nelle ultime 24 ore, dopo il consi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 2.700 morti negli Usa - NotiziediPrato : - AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, Altri 2 #medici morti, il totale sale a 144 Si tratta di Alberto Santoro (medici di famiglia) e Pasqualino… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri

Agenzia ANSA

SCUOLA, ALTRI INVESTIMENTI - Rispondendo ai parlamentari intervenuti, la ministra ha annunciato uno stanziamento di "80 milioni di euro per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione ...Il 29 aprile sarà sottoscritto il contratto con procedura trasparente, con possibile estensione di altri 150mila test ha annunciato ancora il Premier ... sono spesso stati visti come la “soluzione” ...