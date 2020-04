Coronavirus, a rischio 200 mila posti di lavoro nell’immobiliare (Di mercoledì 22 aprile 2020) milaNO (ITALPRESS) – La chiusura delle attivita’ per due mesi a causa del Coronavirus e la mancanza di provvedimenti ad hoc sull’immobiliare, mettono a rischio 200.000 posti di lavoro nella filiera immobiliare. E’ quanto emerge dal rapporto annuale sull’andamento del mercato immobiliare urbano e le previsioni di mercato per il 2020 redatto dal Centro Studi Fiaip, in collaborazione con Enea e I-Com. La totale paralisi della filiera immobiliare, infatti, si innesta su un comparto gia’ in forte crisi dal 2011, dove, nel silenzio generale della comunita’ economica e politica, si sono gia’ persi oltre 700.000 posti di lavoro. La chiusura dei cantieri e delle agenzie immobiliari, hanno infatti azzerato il numero dei contratti di compravendita e di locazione nel mese di aprile e questo trend proseguira’ fino all’inizio della Fase 2. ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Iss : materiale genetico del Covid-19 nelle fogne di Roma e Milano - spia di un focolaio epidemico. Nessun rischio per salute dal rubinetto

Coronavirus - siamo a rischio carestia? Secondo il WFP sì e si deve intervenire subito

Coronavirus - a rischio 200 mila posti di lavoro nell'immobiliare (Di mercoledì 22 aprile 2020)NO (ITALPRESS) – La chiusura delle attivita’ per due mesi a causa dele la mancanza di provvedimenti ad hoc sull’immobiliare, mettono a200.000dinella filiera immobiliare. E’ quanto emerge dal rapporto annuale sull’andamento del mercato immobiliare urbano e le previsioni di mercato per il 2020 redatto dal Centro Studi Fiaip, in collaborazione con Enea e I-Com. La totale paralisi della filiera immobiliare, infatti, si innesta su un comparto gia’ in forte crisi dal 2011, dove, nel silenzio generale della comunita’ economica e politica, si sono gia’ persi oltre 700.000di. La chiusura dei cantieri e delle agenzie immobiliari, hanno infatti azzerato il numero dei contratti di compravendita e di locazione nel mese di aprile e questo trend proseguira’ fino all’inizio della Fase 2. ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, cimiteri a rischio collasso in Brasile: fosse comuni a San Paolo #Coronavirus - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Question time al Senato. I ministri Lamorgese, De Micheli e Spadafora rispondono su rischio di infiltr… - heather_parisi : Grazie @DjokerNole per aver avuto il coraggio di dire a voce alta quello che molti pensano, ma che non osano dire,… - LRDPS : Le acque di scarico potrebbero aiutarci a rilevare nuove infezioni - tizziviola : RT @ItaliaVivaRoma1: Chiediamo di prevedere l’IVA agevolata al 5%- invece che al 22% - su mascherine, gel igienizzanti, sanificazioni, barr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus rischio Coronavirus, rischio di recessione per il settore immobiliare - Economia Agenzia ANSA Coronavirus: Ue propone nuove misure per agricoltura

BRUXELLES - La Commissione europea proporrà di attivare entro fine aprile aiuti all'ammasso privato per i prodotti lattiero-caseari e le carni. La Commissione renderà inoltre più flessibili i ...

Coronavirus, fase 2: il calendario delle riaperture. Speranza: possibili ripartenze diversificate tra le regioni

Coronavirus, quali saranno le prime attività a ripartire Le prime attività a ripartire, già dagli inizi di maggio, saranno quelle legate al settore dell’abbigliamento e automobilistico; potranno ...

BRUXELLES - La Commissione europea proporrà di attivare entro fine aprile aiuti all'ammasso privato per i prodotti lattiero-caseari e le carni. La Commissione renderà inoltre più flessibili i ...Coronavirus, quali saranno le prime attività a ripartire Le prime attività a ripartire, già dagli inizi di maggio, saranno quelle legate al settore dell’abbigliamento e automobilistico; potranno ...