Coronavirus: a Milano e provincia +480 casi, in città +161 (Di mercoledì 22 aprile 2020) Milano, 22 apr. (Adnkronos) – Non si ferma la curva dei contagi a Milano e provincia. Sono positive al Coronavirus da ieri 480 persone in più, per un totale di 17mila contagiati. A Milano città ci sono 161 nuovi casi secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia. A Bergamo e Brescia il rialzo è sempre contenuto: +60 nella prima e +100 nuovi casi nella seconda. Cremona cresce di 65, Pavia di 93 e Lodi di 36 positivi. L'articolo Coronavirus: a Milano e provincia +480 casi, in città +161 CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - più ciclabili e spazi pedonali a Milano. Greta Thunberg approva e condivide la notizia sui social

