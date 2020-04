Coronavirus | a Mantova una donna incinta guarita dopo terapia al plasma I medici | “Non

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Quando idell’ospedale Carlo Poma dile hanno detto che anche il secondo tampone era negativo al Covid-19 e che, quindi, era clinicamente, Pamela Vincenzi, 28ennena duramente colpita dalla malattia, non è riuscita a trattenere le lacrime. Era felice per sé, ma soprattutto per la bambina di 24 settimane che porta in grembo. Tutte e due fuori pericolo grazie alla infusione di due sacche diiperimmune prelevato da altri pazienti già guariti: un metodo terapeutico applicato all’ospedale Carlo Poma che ha aderito al protocollo di cura con capofila il Policlinico San Matteo di Pavia. Un metodo basato sull’infusione diricco di anticorpi specifici che sta funzionando, come dimostra il numero sempre maggiore di storie di persone guarite grazie a questasperimentale. Ma la storia di Pamela ha qualcosa in ...