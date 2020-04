Coronavirus | 90% manager vede calo del fatturato

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma, 22 apr. (Adnkronos/Labitalia) – A causa della crisi in atto, il 90% deipreun pesantedi(5-10%:15%; 15-20%:36%; 30% o più: 39%). Solo il 10% non preeffetti negativi (7%) o preaddirittura un aumento (4%). E qui i 15 giorni intercorsi tra le due rilevazioni (fine marzo e metà aprile) hanno pesato eccome, tant’è che i negativi prima erano comunque tanti, ma il 75% (15 punti percentuali meno di adesso) e soprattutto quasi triplicano quelli che si aspettano riduzioni deldi almeno 30 punti percentuali: dal 14% al 39%. Questi i risultati del monitoraggio continuo sull’evoluzione della situazione cheitalia, insieme a Cfmt (Centro formazione management del terziario), sta attuando con il supporto tecnico di AstraRicerche. Qui, hanno risposto via web tra il 3 e l’11 di aprile 1.026 ...

La drammaticità della crisi economica e sociale determinata dal COVID-19 si somma a quella già in essere nei comuni ... per la corretta e piena applicazione della legge n° 241/90 e di tutta la ...In attesa dell’auspicata ripartenza prevista dal prossimo 4 maggio, arrivano i risultati della seconda indagine di Confindustria sugli effetti della pandemia da Covid-19 per le imprese italiane ... le ...