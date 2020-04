Coronavirus: 6807 nuove domande per aiuti alimentari a Palermo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - Sono 6.807 ad oggi le nuove domande di accesso al sistema di aiuti alimentari organizzato dal Comune di Palermo in collaborazione con alcuni enti del terzo settore e del privato sociale. Si aggiungono alle prime 15.000 di cui si è conclusa l'analisi e alle ulteriori 21.000 la cui verifica è in corso in queste ore. Di questo ultimo lotto di domande, 8.567 cittadini hanno già compilato l'autocertificazione per il successivo vaglio degli uffici che devono verificarne la correttezza, ma delle circa 1.800 pratiche già controllate dagli uffici, solo il 10 per cento ha tutti i requisiti richiesti. Fra domani e venerdì torneranno operativi i centri di raccolta delle autocertificazioni messi a disposizione con i propri volontari dagli enti del Terzo settore, dai sindacati e da alcuni dei centri operativi del Banco ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 aprile 2020), 22 apr. (Adnkronos) - Sono 6.807 ad oggi ledi accesso al sistema diorganizzato dal Comune diin collaborazione con alcuni enti del terzo settore e del privato sociale. Si aggiungono alle prime 15.000 di cui si è conclusa l'analisi e alle ulteriori 21.000 la cui verifica è in corso in queste ore. Di questo ultimo lotto di, 8.567 cittadini hanno già compilato l'autocertificazione per il successivo vaglio degli uffici che devono verificarne la correttezza, ma delle circa 1.800 pratiche già controllate dagli uffici, solo il 10 per cento ha tutti i requisiti richiesti. Fra domani e venerdì torneranno operativi i centri di raccolta delle autocertificazioni messi a disposizione con i propri volontari dagli enti del Terzo settore, dai sindacati e da alcuni dei centri operativi del Banco ...

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) – Sono 6.807 ad oggi le nuove domande di accesso al sistema di aiuti alimentari organizzato dal Comune di Palermo in collaborazione con alcuni enti del terzo settore e del