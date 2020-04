Coronavirus, 5.000 sandwich per lo staff dell’ospedale (Di mercoledì 22 aprile 2020) Accade in Ohio. David Coury e la sua famiglia, con la collaborazione di alcuni impiegati della Subway hanno lavorato 12 ore per preparare e consegnare 5.000 sandwich come “ringraziamento” allo staff dell’Ospedale dell’Università di Cleveland durante la pandemia di Coronavirus. Il 24 marzo, giorno dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza sul Covid-19 del governatore Mike DeWine, il generoso David era in ospedale. Il 54enne aveva bisogno di un intervento chirurgico per rimuovere un cancro alla lingua. “Il giorno in cui ero lì c’era l’apice della paura, per così dire, e l’inconsapevolezza di quello che stava succedendo“, ha detto Coury alla CNN. “Mi sono solo guardato intorno, ed è stato fantastico per me vedere tutte queste persone occuparsi dei loro affari – con attenzione ... Leggi su nonsolo.tv Coronavirus - oltre 107.000 i positivi in Italia. Donna incinta guarita con cura del plasma. Usa - 2.700 morti in 24 ore – DIRETTA

Coronavirus - nel mondo 2.5 milioni di casi : 800.000 positivi negli Usa - Regno Unito in ritardo sui test

Coronavirus - oltre 107.000 i positivi in Italia. Donna incinta guarita con cura del plasma - a San Marino il primato dei contagi – DIRETTA (Di mercoledì 22 aprile 2020) Accade in Ohio. David Coury e la sua famiglia, con la collaborazione di alcuni impiegati della Subway hanno lavorato 12 ore per preparare e consegnare 5.000come “ringraziamento” allodell’Ospedale dell’Università di Cleveland durante la pandemia di. Il 24 marzo, giorno dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza sul Covid-19 del governatore Mike DeWine, il generoso David era in ospedale. Il 54enne aveva bisogno di un intervento chirurgico per rimuovere un cancro alla lingua. “Il giorno in cui ero lì c’era l’apice della paura, per così dire, e l’inconsapevolezza di quello che stava succedendo“, ha detto Coury alla CNN. “Mi sono solo guardato intorno, ed è stato fantastico per me vedere tutte queste persone occuparsi dei loro affari – con attenzione ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus In #Francia superati i 20.000 morti Ramadan in casa per milioni di persone #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Comitato parenti: 'Al #Trivulzio da marzo morti 200 degenti su 1.000' 'Silenzio da istituzioni, bisog… - sbonaccini : #Coronavirus, QUARANTENA SICURA: @RegioneER in campo per contenere contagi domestici e nelle residenze anziani. Già… - m5sAbruzzo : RT @SaraMarcozzi: ?? Ci sono 54.000 lavoratori abruzzesi lasciati all’abbandono dalla Giunta Lega-FDI. Sono quei lavoratori delle micro imp… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Coronavirus, #Usa: altri 2.700 morti in 24 ore. Il #Missouri fa causa al governo cinese: è il primo Stato contro #Pechino… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 000 Coronavirus a Bergamo, nei paesi morti fino al 3.000% in più: «Addio anche ai nostri volontari» Corriere Bergamo - Corriere della Sera Coronavirus, lavarsi le mani soprattutto dopo aver toccato questi oggetti

Lavarsi le mani per prevenire il coronavirus è una regola ormai acquisita. Ci sono oggetti per cui, però, la detersione è ancora più importante. Particolari superfici raccolgono germi e batteri. I ...

Coronavirus, presidente concessionarie auto Umbria: "Pronti a ripartire, ma da soli non ce la possiamo fare"

Come cambierà da subito il modo di vendere e di contattare i clienti che, mai come ora, potrebbero avere sconti e agevolazioni ...

Lavarsi le mani per prevenire il coronavirus è una regola ormai acquisita. Ci sono oggetti per cui, però, la detersione è ancora più importante. Particolari superfici raccolgono germi e batteri. I ...Come cambierà da subito il modo di vendere e di contattare i clienti che, mai come ora, potrebbero avere sconti e agevolazioni ...