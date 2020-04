Coronavirus, 45mila morti in America. 2.731 solo ieri (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono almeno 2.731 le persone morte con Coronavirus martedì negli Stati Uniti, dove si sono registrati almeno 37.179 nuovi casi di Covid-19. E’ quanto ha riportato la Johns Hopkins University secondo una notizia della Cnn. I dati aggiornati della Jhu parlano di 825.041 casi in totale negli Usa e di 45.063morti. Nel mondo i casi di Covid-19 sono più di 2,5 milioni. Leggi su huffingtonpost La Turchia scarcererà 45mila detenuti a rischio di contagio da coronavirus

Coronavirus - quasi 300mila casi negli Stati Uniti. In Europa i morti superano i 45mila (Di mercoledì 22 aprile 2020) Sono almeno 2.731 le persone morte conmartedì negli Stati Uniti, dove si sono registrati almeno 37.179 nuovi casi di Covid-19. E’ quanto ha riportato la Johns Hopkins University secondo una notizia della Cnn. I dati aggiornati della Jhu parlano di 825.041 casi in totale negli Usa e di 45.063. Nel mondo i casi di Covid-19 sono più di 2,5 milioni.

