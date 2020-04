Conte: dal 4 maggio 2,7 mln di italiani tornano al lavoro (forse qualcuno già il 27 aprile) (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Non sarà un liberi tutti” si affretta a dire il premier Conte. Ma bisogna ripartire, per non morire. “Bisogna ripartire tenendo sotto controllo la curva del contagio. Il costante aggiornamento delle informazioni dai territori sarà fondamentale per gestire in condizioni di massima precauzione la Fase 2″. Le parole che il premier avrebbe pronunciato nel corso della cabina di regia con Regioni e enti locali chiariscono un po’ meglio la posizione del Governo, che però a tratti continua a sembrare parecchio farraginosa. Il concetto è: il lockdown non si può protrarre, dobbiamo riprendere le attività, ma in sicurezza, e quindi con delle necessarie differenziazioni. Se non ripartiamo, ci saranno gravi danni per l’economia del Paese, che rischia di compromettere il tessuto sociale ed economico. Dal 4 maggio, molto ... Leggi su quifinanza Mattarella riceve Conte al Quirinale : “Dall’Ue serve una concreta solidarietà per la ripartenza”

Fase 2 - dal 4 maggio ipotesi ok spostamenti ma non tra Regioni. Al lavoro 2 - 7 milioni. Colao : esonerare 60enni. Conte : no

Fase 2 - Conte ai sindacati : dal 4 maggio possono ripartire alcune attività (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Non sarà un liberi tutti” si affretta a dire il premier. Ma bisogna ripartire, per non morire. “Bisogna ripartire tenendo sotto controllo la curva del contagio. Il costante aggiornamento delle informazioni dai territori sarà fondamentale per gestire in condizioni di massima precauzione la Fase 2″. Le parole che il premier avrebbe pronunciato nel corso della cabina di regia con Regioni e enti locali chiariscono un po’ meglio la posizione del Governo, che però a tratti continua a sembrare parecchio farraginosa. Il concetto è: il lockdown non si può protrarre, dobbiamo riprendere le attività, ma in sicurezza, e quindi con delle necessarie differenziazioni. Se non ripartiamo, ci saranno gravi danni per l’economia del Paese, che rischia di compromettere il tessuto sociale ed economico. Dal 4, molto ...

borghi_claudio : Il discorso di #Bagnai è esattamente il motivo per cui conte finora è scappato dal Parlamento per rifugiarsi su facebook. #Senato - Agenzia_Ansa : Conte: 'Entro la settimana un piano per le aperture dal 4 maggio. Molti cittadini stanchi, ma riaprire subito è irr… - Agenzia_Ansa : Conte: 'La Fase 2 dal 4 maggio, mascherine e distanza fino al vaccino' #Coronavirus #ANSA - IlBona : RT @ilPermeista: Ricapitolando: grazie al POCO (eufemismo) DEMOCRATICO governo Conte, l'#Anpi può non rispettare la quarantena in virtù di… - Moixus1970 : RT @sole24ore: Fase 2, il Governo ai sindacati: dal 4 maggio ok a manifattura ed edili. Allentamento per 2,7 milioni di lavoratori https://… -