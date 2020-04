Confiscato il patrimonio del clan Spada di Ostia, allo Stato beni per 18 milioni (Di mercoledì 22 aprile 2020) Confiscato in via definitiva il patrimonio del clan Spada di Ostia. La guardia di finanza sta eseguendo un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma per la confisca... Leggi su feedpress.me Ostia - confiscato il patrimonio milionario del Clan Spada : 18 milioni di € provenienti da attività illecite (FOTO)

Camorra - imprenditore riscuoteva pizzo per i clan : patrimonio confiscato (Di mercoledì 22 aprile 2020)in via definitiva ildeldi. La guardia di finanza sta eseguendo un provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Roma per la confisca...

agorarai : ??Ultima Ora - Confiscato patrimonio del clan Spada per 18 milioni, confiscata anche la palestra a Ostia (Roma) dove… - Rossipazia : - Angelo_MB : RT @MediasetTgcom24: Confiscato patrimonio al clan Spada: beni per 18 milioni allo Stato #clanspada - Telauge : RT @MediasetTgcom24: Confiscato patrimonio al clan Spada: beni per 18 milioni allo Stato #clanspada - italiaanzitutto : RT @MediasetTgcom24: Confiscato patrimonio al clan Spada: beni per 18 milioni allo Stato #clanspada -