Concorso Regione Campania, il Tar accoglie ricorso di un candidato (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa divulgata dall’avvocato Oreste Agosto. Di seguito il testo: “Il Tar Campania Napoli all’udienza del 21 aprile ha accolto la sospensiva di un candidato escluso dalla seconda prova concorsuale del Corso-Concorso pubblico per il reclutamento di n. 950 unità di personale da inquadrare in diversi profili professionali di Categoria D presso la Regione Campania Il provvedimento di esclusione del ricorrente, un avvocato salernitano, era stato censurato con il ricorso per vizi di correzione dell’elaborato da parte del sistema software, da parte del Formez. Il Tar non solo ha ritenuto l’equivocità delle domande poste ma anche ritenuto corrette le risposte del candidato. La motivazione dell’ordinanza di accoglimento pubblicata il 22 aprile è la ... Leggi su anteprima24 Concorso Ordinario Infanzia e Primaria - bozza bando : requisiti - prove e posti per Regione

Concorso Ordinario Scuola Secondaria 2020 : bozza bando - posti per Regione - requisiti e prove

