Concorso 60 Coadiutori Parlamentari per diplomati | prove sospese | nuovo diario a maggio

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Doveva iniziare la fase calda del60al Senato della Repubblica, indetto con avviso in Gazzetta n.80 dell’8 Ottobre 2019: pubblicato il calendario della prova preselettiva ma un avviso in Gazzetta Ufficiale ha sospeso le relative sessioni, che dovevano tenersi dal 18 al 26 Febbraio 2020 a Roma presso l’Ergife Palace. La selezione è per soli esami e vi è riserva di posti al 10% a favore del personale già in servizio che risulti idoneo e riporti un punteggio finale pari alla media dei punteggi conseguiti dagli idonei. In questo articolo vediamo assieme requisiti, modalità di invio domanda, struttura e calendarioe preparazione in sintesi. Novità e aggiornamenti sui Concorsi Pubblici60: requisiti di partecipazione Per l’ammissione alSenato i ...