Comune di Roma: Coronavirus, sanificati uffici Dipartimento Tutela Ambiente (Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma – Si è concluso ieri pomeriggio un ciclo di interventi di sanificazione che ha interessato gli uffici del Dipartimento Tutela Ambientale e varie sedi collocate sul territorio, comprese quelle del Servizio Giardini dislocate nei Municipi, e le aziende agricole Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere. L’operazione, iniziata giovedì 16 aprile, rientra nell’ambito degli interventi di contrasto al Covid-19. Per igienizzare gli ambienti di lavoro e’ stato utilizzato del liquido enzimatico. “La nostra priorità e’ Tutelare la salute del personale che continua a svolgere attività essenziali, sulla base di turni organizzati in modo da evitare assembramenti e rispettando le distanze prescritte nei decreti governativi. A loro va il mio ringraziamento per la grande professionalità dimostrata in un momento così ... Leggi su romadailynews Regione Lazio : spese farmaceutiche devono essere riconosciute da Comune Roma

Coronavirus : un comune romagnolo sembra essere immune - “abbiamo fatto un voto alla Madonna”

Distribuzione della mascherine - Romano : “Massimo sforzo del Comune” (Di mercoledì 22 aprile 2020)– Si è concluso ieri pomeriggio un ciclo di interventi di sanificazione che ha interessato glidelAmbientale e varie sedi collocate sul territorio, comprese quelle del Servizio Giardini dislocate nei Municipi, e le aziende agricole Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere. L’operazione, iniziata giovedì 16 aprile, rientra nell’ambito degli interventi di contrasto al Covid-19. Per igienizzare gli ambienti di lavoro e’ stato utilizzato del liquido enzimatico. “La nostra priorità e’re la salute del personale che continua a svolgere attività essenziali, sulla base di turni organizzati in modo da evitare assembramenti e rispettando le distanze prescritte nei decreti governativi. A loro va il mio ringraziamento per la grande professionalità dimostrata in un momento così ...

Roma : #natalediroma gli appuntamenti in programma per il 2.773° compleanno della Città Eterna. Tante le iniziative da seg… - LuceverdeRoma : ??Auguri #Roma?? Oggi #21Aprile la Città Eterna compie 2.773 anni di storia Iniziative in Tv e digital de… - europainitalia : ?? Buon compleanno, Roma! Oggi la Città Eterna, una delle più belle d'Europa e del mondo, compie 2.773 anni ?? Per f… - romadailynews : Comune di Roma: #Coronavirus, sanificati uffici Dipartimento Tutela Ambiente: Roma – Si è… - storie_italiane : RT @barbaradipalma: A 30 km da Roma, il Comune di #Campagnano è stato blindato a causa di un focolaio di #covid all’interno di una struttur… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Roma Coronavirus, Comune Roma: tablet per la scuola nei campi nomadi, La Difesa del Popolo Coronavirus, dirigente comunale a Caorle muore a soli 50 anni

lavorava dal 1 aprile del 2006 nel Comune di Caorle, dove ricopriva il ruolo di responsabile dell’Ufficio Informatizzazione. Parlava bene inglese e tedesco e dopo la maturità classica ha frequentato e ...

Coronavirus, a Campagnano 76 positivi: nella zona rossa riaprono le cartolibrerie

Campagnano di Roma zona rossa. Dopo il boom di contagi da Coronavirus rilevati nella Rsa Santa Maria del Prato il piccolo comune alle porte della Capitale è stato messo in isolamento totale fino al ...

lavorava dal 1 aprile del 2006 nel Comune di Caorle, dove ricopriva il ruolo di responsabile dell’Ufficio Informatizzazione. Parlava bene inglese e tedesco e dopo la maturità classica ha frequentato e ...Campagnano di Roma zona rossa. Dopo il boom di contagi da Coronavirus rilevati nella Rsa Santa Maria del Prato il piccolo comune alle porte della Capitale è stato messo in isolamento totale fino al ...