Commercianti Trevi | chiediamo certezze e celerità

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma – “Parlando di riapertura e fase 2, parliamo di una situazione nebulosa, sia per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi che dovranno essere seguiti per riaprire, sia riguardo la situazione che troveremo: totalmente desertificata o con ancora qualche spiraglio commerciale”. Cosi’, l’avvocato Fabrizio Patrizi, presidente dell’Associazione deidel rionedi Roma, in merito alla situazione nel commercio nel centro della Capitale. “La procedura prevede comunque misure che comporteranno la diminuzione della sfruttabilita’ delle attivita’ commerciali. Nella ristorazione ad esempio, dovremo capire come fare con la distanza tra i tavoli e capire come i camerieri dovranno approcciarsi agli avventori. Problema analogo per i centri estetici o i parrucchieri. La fase 2 – ha spiegato Patrizi – deve avere ...