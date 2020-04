Come il Coronavirus ritrovato nelle acque reflue può essere indicatore di focolai in atto (Di mercoledì 22 aprile 2020) Uno studio condotto a Roma e Milano dal gruppo guidato da Giuseppina La Rosa del Reparto di Qualità dell’Acqua e Salute Del Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità suggerisce che il materiale genetico del virus SARS-COV-2 possa essere trovato nelle acque di scarico, permettendo quindi di usare questo tipo di campionamenti Come spia della presenza di un focolaio epidemico. Il Coronavirus nelle acque reflue a Roma e Milano “Abbiamo selezionato e analizzato per la ricerca del virus, un gruppo di 8 campioni di acque di scarico raccolti dal 3 al 28 febbraio a Milano e dal 31 marzo al 2 aprile a Roma – spiega La Rosa -. In 2 campioni raccolti nella rete fognaria della zona Occidentale e Centro-orientale di Milano è stata confermata la presenza di RNA del nuovo Coronavirus. Nel caso di Roma, lo stesso risultato positivo ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - come smaltire le mascherine e i guanti utilizzati

Coronavirus, per l'Istituto superiore di Sanità (Iss) un indicatore importante è la presenza di Rna virale, il materiale genetico del Covid19, nella rete fognaria di Roma e Milano, considerata una ...

"Il materiale genetico del virus Sars-Cov-2 può essere trovato nelle acque di scarico, permettendo quindi di usare questo tipo di campionamenti come 'spia' della presenza di un focolaio epidemico ...

