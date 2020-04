Colpo al clan Spada di Ostia | sequestro da 18 milioni di euro | c’è anche la palestra

(Di mercoledì 22 aprile 2020) I militari della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato beni per 18dialdi, tra i quali ladove Robertoin carcere ha sferrato una testata al giornalista Daniele Piervincenzi. Il blitz delle Fiamme Gialle è in corso, partito all'alba di oggi.

