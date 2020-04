Cobas NCC | “Migliaia di famiglie sul lastrico nell’indifferenza di Governo | Regione e

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Roma – IlNCC RomaPro lancia l’allarme relativo alla situazione degli NCC (noleggio con conducente), le cuisi trovano ad affrontare una situazione di estrema difficoltà economica. «Nel mese di marzo 2020 l’effetto COVID-19 ha determinato un crollo verticale della domanda di mobilità pubblica attraverso gli NCC (-100%) e delle prenotazioni a corto, medio e lungo termine (-90%)» afferma Giuseppe Fronda deiNCC RomaPro «Le entrate sono praticamente azzerate mentre le spese fisse rimangono invariate: leasing o finanziamenti, affitto delle rimesse, Contributi INPS, INAIL e pagamento del l’IRPEF». «Mentre altri comparti possono sperare in una imminente ripresa delle attività, il nostro settore rimarrà completamente fermo per molti mesi in quanto strettamente legato al turismo ...