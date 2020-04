Cliomakeup | Clio Zammatteo mamma di nuovo | arriva Joy

(Di mercoledì 22 aprile 2020)sta per partorire oggi e saràper la seconda volta. L’annuncio del marito Claudio su Instagram dopo il post diche andava in ospedale “Today is the day 🌈❤️❤️❤️ @official vi vogliamo bene grazie per tutto l’affetto che ci date #family“ Annuncia così Claudio Midolo, marito di, meglio nota … L'articolodiJoy è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

CheDonnait : Facciamo i nostri auguri a Clio! #clio #cliomakeup -

Ultime Notizie dalla rete : Cliomakeup Clio

CheDonna.it

Clio Zammatteo sta per partorire oggi e sarà mamma per la seconda volta. L’annuncio del marito Claudio su Instagram dopo il post di Cliomakeup che andava in ospedale In una story sempre su Instagram, ...Clio Make Up è davvero disperata e adirata. Fra pochi giorni dovrebbe partorire in casa, ma non ha l’assicurazione in Virginia. La famosa youtuber, il marito Claudio Midolo e la figlia di due anni ...