Clan Spada: con “Apogeo” confiscato patrimonio da 18 milioni (Di mercoledì 22 aprile 2020) Una lunga indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Roma ha permesso di ricostruire tutto il patrimonio dal Clan Spada Roberto Spada (screenshot Youtube)L’operazione “Apogeo“, condotta dalla Guardia di Finanza e dal Gico del Nucleo di polizia economico finanziaria di Roma, si sta procedendo al sequestro di beni mobili e immobili del valore complessivo di 18 milioni di euro. Un patrimonio ottenuto grazie al traffico di droga, alle estorsioni e all’usura. Ad accumularlo negli anni sono stati tutti gli esponenti del Clan: Carmine Spada, conosciuto come Romoletto, Ottavio Spada, Armando Spada, Roberto Spada e il fedelissimo del Clan Claudio Galatioto. In tutto, una cinquantina di persone erano coinvolte, tra familiari e conoscenti compiacenti apparentemente estranei alla criminalità, che hanno svolto la funzione di prestanome per i ... Leggi su chenews Ostia - confiscati beni per 18 milioni al clan Spada

