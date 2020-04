Ciclismo, il nuovo calendario prende forma. Resta un’incognita non da poco: squadre e corridori hanno paura (Di mercoledì 22 aprile 2020) Come annunciato settimana scorsa dall’UCI, sta iniziando a prendere forma il nuovo calendario della stagione di Ciclismo su strada, rivoluzionata, come per tutti gli sport, dal Coronavirus. Si conoscono al momento le date di Tour de France (tra fine agosto ed inizio settembre) e Mondiali in Svizzera (dal 20 al 27 settembre), ma anche gli altri Grandi Giri e le Classiche Monumento verranno ricollocate. Il tutto però se si risolverà la situazione. Al momento infatti non c’è nulla di certo e in tanti non vogliono rischiare. Molte delle squadre tra fine febbraio ed inizio marzo avevano già deciso di non mandare alle corse i propri corridori per evitare il contagio: ora che il numero di positivi è aumentato a dismisura diventa ancor più difficile riuscire a garantire la sicurezza. Diversi interventi contrastanti sono arrivati in ... Leggi su oasport Ciclismo - Vincenzo Nibali e un nuovo calendario che impone delle scelte. Tour de France in preparazione a Mondiale e Giro d’Italia?

bicitv : Lega Ciclismo Professionistico: “È presto per un nuovo calendario italiano” - LegaCiclismoPro : Lega Ciclismo – Comunicato Ufficiale: “È presto per un nuovo calendario italiano” - Pasqual24320045 : RT @EmaGiulianelli: I costi del #ciclismo, la crisi e il nuovo calendario La mia inchiesta per il blog italiano di @888sport sulla struttu… - EmaGiulianelli : I costi del #ciclismo, la crisi e il nuovo calendario La mia inchiesta per il blog italiano di @888sport sulla str… - edizionislam : 'I Gordini', il nuovo libro di Flavio Dell'Amore e Dario Torromeo, è già disponibile in versione #ebook. Per trovar… -

Come annunciato settimana scorsa dall’UCI, sta iniziando a prendere forma il nuovo calendario della stagione di ciclismo su strada, rivoluzionata, come per tutti gli sport, dal Coronavirus. Si ...

Come annunciato settimana scorsa dall'UCI, sta iniziando a prendere forma il nuovo calendario della stagione di ciclismo su strada, rivoluzionata, come per tutti gli sport, dal Coronavirus. Si ...