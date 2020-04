Chiara Ferragni posta una story su Instagram, Fedez s’infuria: «Perché l’hai fatto?» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Chiara Ferragni posta una story su Instagram, Fedez s’infuria: «Perché l’hai fatto?». I Ferragnez continuano a tenere compagnia ai fan in quarantena con una serie di stories sulla loro vita familiare. E non mancano i battibecchi. L’artista milanese ha chiesto spiegazioni alla moglie per una story che non avrebbe apprezzato. Ma andiamo con ordine. Dopo la “scenata di gelosia” di Chiara Ferragni per i like di Jennifer Aniston ai post di Fedez, adesso è il turno del rapper. L’influencer infatti ha postato sul suo profilo Instagram il video di un ballerino muscoloso impegnato in una coreografia a petto nudo. Immediata la reazione di Fedez. Il cantante entra nella stanza-palestra dove Chiara Ferragni si sta allenando e le chiede: «Ma hai appena postato il video di un ragazzo muscoloso? Ma perché?». Lei ... Leggi su newscronaca.myblog Chiara Ferragni : smorfia di dolore in diretta [VIDEO]

“Ha sbattuto la porta e se n’è andato” - Fedez furioso con Chiara Ferragni. Il motivo della lite è molto grave

Chiara Ferragni - la scollatura tradisce e il davanzale finisce in mostra (Di mercoledì 22 aprile 2020)unasus’infuria: «Perché l’hai?». I Ferragnez continuano a tenere compagnia ai fan in quarantena con una serie di stories sulla loro vita familiare. E non mancano i battibecchi. L’artista milanese ha chiesto spiegazioni alla moglie per unache non avrebbe apprezzato. Ma andiamo con ordine. Dopo la “scenata di gelosia” diper i like di Jennifer Aniston ai post di, adesso è il turno del rapper. L’influencer infatti hato sul suo profiloil video di un ballerino muscoloso impegnato in una coreografia a petto nudo. Immediata la reazione di. Il cantante entra nella stanza-palestra dovesi sta allenando e le chiede: «Ma hai appenato il video di un ragazzo muscoloso? Ma perché?». Lei ...

infoitcultura : Fedez infuriato: Chiara Ferragni posta le foto di un altro - infoitcultura : Chiara Ferragni, la tuta da quarantena da 430 euro è sold out in 3 giorni. I fan: «E noi comuni mortali?» - zazoomnews : Chiara Ferragni: smorfia di dolore in diretta [VIDEO] - infoitcultura : Chiara Ferragni: instagram, collection, blog, film, Leone e il matrimonio con Fedez - zazoomblog : “Ha sbattuto la porta e se n’è andato” Fedez furioso con Chiara Ferragni. Il motivo della lite è molto grave -… -