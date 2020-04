‘Chi vuole questa bimba?’, papà disperato ferma passanti per affidargli la figlia neonata (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un uomo ha tentato di disfarsi della figlia neonata, cercando di affidarla ad estranei in strada. È successo nel rione Vasto, nel centro di Napoli. Gli agenti della Municipale, intervenuti su segnalazione dei passanti, hanno ricostruito la storia: la madre, tossicodipendente, era scomparsa e il padre non era più in grado di badare alla piccola. Leggi su fanpage Gerry Scotti - sfuriata a un concorrente a ‘Chi vuole essere milionario’ (Di mercoledì 22 aprile 2020) Un uomo ha tentato di disfarsi della, cercando di affidarla ad estranei in strada. È successo nel rione Vasto, nel centro di Napoli. Gli agenti della Municipale, intervenuti su segnalazione dei, hanno ricostruito la storia: la madre, tossicodipendente, era scomparsa e il padre non era più in grado di badare alla piccola.

Mov5Stelle : Il partito della Meloni continua ad avere un atteggiamento anti patriottico alimentando #fakenews già smentite. RI… - borghi_claudio : @Agenore20 Non esiste nessun 'riconoscimento internazionale della moneta', semplicemente se uno vuole i prodotti di… - antoniospadaro : La circolazione in Cina di una rivista cattolica autorevole taglia l'erba sotto i pedi a chi vuole piantare una ban… - Lucyluciana94 : RT @complicata_31: Amo con la lettera A maiuscola Chi Quando tutto è calcolato non vuole essere a tutti i costi il risultato,ma coraggios… - orsi_laura : RT @MauroLeonardi3: Domani 22 aprile, martedì della II settimana di Pasqua, celebro “senza popolo” alle 8:00 - Chi vuole può lasciarmi qui… -