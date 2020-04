“Chi Vuole Mia Figlia?”, Padre Disperato Tenta di Affidare La Bimba Appena Nata ai Passanti (Di mercoledì 22 aprile 2020) A Napoli un uomo è stato segnalato alle forze dell’ordine perché vagava per le strade con la figlia neoNata in braccio, offrendola ai passanti. Una volta rintracciato l’uomo ha confessato alla Polizia che la madre della bambina, dedita alla droga, se ne era andata e che lui non poteva più badare alla piccola. I militari hanno così portato la bambina in ospedale e avviato le pratiche per la sua tutela. Alessandra Clemente, l’assessore comunale, ha commentato: “Voglio complimentarmi a nome di tutta l’Amministrazione con gli agenti di polizia locale, intervenuti positivamente in una situazione così difficile e delicata. La tempestività e la professionalità dell’intervento confermano, ancora una volta, il grande e quotidiano impegno a tutela dei più fragili del nostro Corpo di polizia. ... Leggi su youreduaction “Chi vuole questa bimba?”. Papà cerca di dar via la figlia neonata ai passanti

