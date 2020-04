Cavalli di Frisia, cosa sono?/ Citati da De Luca a protezione dalla Campania (Di mercoledì 22 aprile 2020) Cavalli di Frisia, cosa sono? Barriere protettive citate dal governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca Leggi su ilsussidiario Cosa sono i ‘cavalli di Frisia’ citati da Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca - i cavalli di Frisia a Porta a Porta e la faccia di Fontana (Di mercoledì 22 aprile 2020)di? Barriere protettive citate dal governatore della regione, Vincenzo De

SirDistruggere : Quando De Luca a #PortaaPorta ha detto “Nessuno vuole mettere i cavalli di Frisia” Fontana ha fatto la tipica espre… - stebiakun79 : Leggo gente in visibilio per sta stronzate dei cavalli di frisia. Mah.. Se avesse detto 'paralipomeni alla batraco… - fefebaraonda : RT @SirDistruggere: Quando De Luca a #PortaaPorta ha detto “Nessuno vuole mettere i cavalli di Frisia” Fontana ha fatto la tipica espressio… - nefelef : RT @jescejuorn: Nessuno vuole mettere i cavalli di Frisia,Né Fontá ma tu 'e cunosce e cavalli e Frisia?? In rimonta al 93mo De Luca come Di… - PrinceKastaDOr : RT @TonyLew52432262: Ai vostri cavalli di Frisia,noi risponderemo con King, Soldatino e D'Artagnan. #Fontana -