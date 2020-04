Carmine America, un campano nel cda di Leonardo Company (Di mercoledì 22 aprile 2020) Carmine America entra a far parte del consiglio di amministrazione di Leonardo Company. Attuale consigliere speciale proprio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, con particolare riguardo per la sicurezza internazionale e la politica di difesa. In precedenza è stato consigliere speciale sempre di Di Maio quando quest’ultimo ricopriva le cariche di vice primo ministro e ministro dello Sviluppo Economico, lavorando su questioni di sicurezza nazionale, politica industriale di difesa e strategia nazionale spaziale e aerospaziale. Ha lavorato per diversi anni a Washington DC concentrando la sua attenzione principalmente sulle relazioni transatlantiche e sui rapporti Italia-USA. Ha maturato esperienze professionali presso MBDA, Stato Maggiore della Marina, commissione Disarmo e Sicurezza internazionale dell’Assemblea generale Onu e nel settore Difesa & Aerospazio. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 aprile 2020)entra a far parte del consiglio di amministrazione di. Attuale consigliere speciale proprio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, con particolare riguardo per la sicurezza internazionale e la politica di difesa. In precedenza è stato consigliere speciale sempre di Di Maio quando quest’ultimo ricopriva le cariche di vice primo ministro e ministro dello Sviluppo Economico, lavorando su questioni di sicurezza nazionale, politica industriale di difesa e strategia nazionale spaziale e aerospaziale. Ha lavorato per diversi anni a Washington DC concentrando la sua attenzione principalmente sulle relazioni transatlantiche e sui rapporti Italia-USA. Ha maturato esperienze professionali presso MBDA, Stato Maggiore della Marina, commissione Disarmo e Sicurezza internazionale dell’Assemblea generale Onu e nel settore Difesa & Aerospazio. ...

