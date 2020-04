Campania | cibo d’asporto e domicilio dalle ore 7 alle 16 e fino alle 22 | ordinanza della

matteosalvinimi : #Salvini: Esempio di vita vera: in Campania è vietato portare il cibo a casa. Non è normale, tanti ristoratori sono… - ONDANEWSweb : Covid-19. In Campania via libera dal 27 aprile al cibo a domicilio e all'apertura di cartolerie e librerie -… - _emmaisart : DA LUNEDÌ FINALMENTE IN CAMPANIA POSSIAMO ORDINARE CIBO D’ASPORTO! #coronavirusitalIa - ildenaro_it : #Coronavirus, #Campania: via libera al #cibo da #asporto. Da lunedì 27 riaprono anche #librerie e #cartolerie - Napolikeit : #Coronavirus: in #Campania librerie e cartolerie aperte e cibo a domicilio a partire dal 27 Aprile! -

Campania cibo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Campania cibo