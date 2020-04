Campania, bonus 1.000 euro per le partite iva e i professionisti: aperte le domande (Di mercoledì 22 aprile 2020) La Regione Campania ha reso operativo il portale per presentare domande e ottenere il contributo una tantum da 1000 euro destinato a partite iva, lavoratori autonomi e professionisti. Fondamentale è una casella di posta elettronica certificata e la firma digitale (a quest'ultima però si può ovviare inviando i documenti in altro modo) Leggi su fanpage Regione Campania - bonus affitti da 2.000 euro : bando e domande fino al 27 aprile

La Regione Campania ha reso operativo il portale per presentare domande e ottenere il contributo una tantum da 1000 euro destinato a partite iva, lavoratori autonomi e professionisti. Fondamentale è una casella di posta elettronica certificata e la firma digitale (a quest'ultima però si può ovviare inviando i documenti in altro modo)

