Campania, 10 morti in un giorno. ‘Giallo’ sui guariti (Di mercoledì 22 aprile 2020) 22 aprile – La Unità di Crisi della Regione Campania comunica, alle ore 17 del 22 aprile, il numero di 327 morti, ossia un incremento di 10 decessi rispetto alla stessa ora del giorno precedente. Anomalia nel dato dei guariti: oggi il totale ammonta a 860, ieri (21 aprile), alla stessa ora erano… 872. (Leggi qui i numeri di ieri). L’incremento giornaliero dei nuovi positivi (+51) porta il totale a 4.186. Continua il calo nei ricoveri dei malati Covid-19 nelle terapie intensive: -5 per un totale di posti-letto occupati di 53 (il 31 marzo furono 133). I tamponi effettuati sono stati 55.701, rispetto ad ieri sono 2.153 in più. Nel Lazio (pressoché la stessa popolazione) sono stati effettuati 104.062 test. Su base provinciale, Napoli cresce di 36; Salerno di 8, Avellino di 6, Caserta di 1; Benevento di 0. laDenuncia.it è testata ... Leggi su ladenuncia Coronavirus - in Campania altri 8 morti (317 in totale) e 126 guariti. Nessun nuovo contagio nel Sannio

Campania : aumentano morti - guariti e contagiati. Sindaco : “Salerno sotto controllo”

