Calciomercato Inter, il destino di Chiesa dipende da Lautaro (Di mercoledì 22 aprile 2020) Calciomercato Inter, il destino di Chiesa dipende da Lautaro. L’azzurro piace a Conte e può adattarsi al 3-5-2 Due destini incrociati che dipenderanno uno dall’altro. Lautaro Martinez può lasciare l’Inter e solo in questo caso Federico Chiesa potrebbe approdare in nerazzurro. L’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al mercato nerazzurro. Chiesa piace molto a Conte, anche perché può adattarsi e ricoprire diversi ruoli nel 3-5-2. E Marotta – si legge sul quotidiano – punta a bruciare la Juventus. Il tutto dipenderà però dall’argentino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Inter : Skriniar corteggiato da Guardiola ma lui vede solo i colori nerazzurri

Choupo-Moting al Torino?/ Calciomercato - possibile colpo internazionale a zero

CdM - Mertens, si allontana la firma sul rinnovo: il Napoli potrebbe non bastargli più

Ha avuto un confronto con lui all’inizio di marzo, poco prima che scoppiasse l’emergenza Covid ma le firme sul nuovo contratto che, all’epoca, sembravano prossime, si sono nuovamente allontanate. Il ...

