“Calcio ultimo sport a ripartire | i giocatori danno i numeri Tamponi? Servono più ai

(Di mercoledì 22 aprile 2020) La Serie A va verso la ripartenza del campionato. I club hanno votato all’unanimità per questa soluzione, per cercare di portare a termine la stagione. Ma c’è chi nutre ancora dei dubbi. Tra questi Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, che ha concesso un’intervista a ‘Il Corriere della Sera’: “Ciascuno di noi avrebbe voglia di tornare sul campo. Ma questo è il momento della prudenza. Nessuno sa come reagisce il virus sul fisico di un atleta e se dovesse succedere qualcosa di grave chi se ne assumerebbe la responsabilità? Sulle date non ci sono certezze. La verità è che ci sono ancora troppi morti e troppi contagiati per ricominciare“. Ranieri pensa che il calcio debba essere una delle ultime attività a: “Siamo una delle industrie più a rischio. E non vorrei che ...