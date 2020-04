Calcio Napoli, domenica 22 aprile: quando si vinse il secondo scudetto e si sfiorò il terzo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Calcio Napoli: il 22 aprile 1990 e il 22 aprile 2018 sono due date storiche per i tifosi azzurri. La prima rappresenta il secondo scudetto, l’altra solo la magnifica e indelebile illusione del terzo. Il 22 aprile resterà per sempre una data fondamentale nella storia del Calcio Napoli, visto che rappresenta la conquista di fatto del secondo scudetto (vinto nel 1990) e quella della grande illusione della terza riscossa del più grande club calcistico del Sud (ovvero la vittoria in casa della Juventus nel 2018). Squadre diverse, esito diverso del campionato, emozioni indelebili. Quello di 30 anni fa, fu un 22 aprile dal sapore dolce, con un susseguirsi di emozioni nel leggendario scontro a distanza tra il Napoli di Maradona e il Milan di Arrigo Sacchi, con tanto di polemiche successive allo 0-2 a tavolino per gli azzurri dopo l’episodio della monetina che a Bergamo ... Leggi su 2anews Calciomercato Napoli - Cristiano Giuntoli sta lavorando per German Pezzella e due cessioni

