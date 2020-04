Calabria, ai domiciliari per corruzione il sindaco di San Vito: aveva chiesto tangente da 80mila euro, le ‘vittime’ lo hanno denunciato (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Noi il discorso economico dobbiamo guardare”. “Se si tratta dei cinquanta… sessanta… settanta… questo te lo passo io facendomeli dare io”. “Ma facciamo ottanta… possiamo arrivare di più?”. “No… con chiarezza me li faccio dare io e un altro professionista… faccio il coso… quando li da me e all’altro… veicolando”. “Allora!! la mia richiesta è questa”. Non lascia fraintendimenti la conversazione in cui il sindaco di San Vito sullo Jonio Alessandro Doria chiede la mazzetta all’avvocato Luigi Aloisio, consulente della Elettrostudio Energia Srl, collegata a un’altra società che doveva realizzare un parco eolico nel suo Comune. Un progetto che, per essere realizzato, aveva bisogno di un provvedimento di sdemanializzazione degli usi civici da ... Leggi su ilfattoquotidiano ‘Ndrangheta - 65 arresti in Calabria. Ai domiciliari consigliere regionale di Fratelli d’Italia : “Scambio elettorale politico mafioso”

‘Ndrangheta - la Cassazione annulla arresti domiciliari per ex vicesindaco di Reggio Calabria Demetrio Naccari Carlizzi (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Noi il discorso economico dobbiamo guardare”. “Se si tratta dei cinquanta… sessanta… settanta… questo te lo passo io facendomeli dare io”. “Ma facciamo ottanta… possiamo arrivare di più?”. “No… con chiarezza me li faccio dare io e un altro professionista… faccio il coso… quando li da me e all’altro… veicolando”. “Allora!! la mia richiesta è questa”. Non lascia fraintendimenti la conversazione in cui ildi Sansullo Jonio Alessandro Doria chiede la mazzetta all’avvocato Luigi Aloisio, consulente della Elettrostudio Energia Srl, collegata a un’altra società che doveva realizzare un parco eolico nel suo Comune. Un progetto che, per essere realizzato,bisogno di un provvedimento di sdemanializzazione degli usi civici da ...

fattoquotidiano : Calabria, ai domiciliari per corruzione il sindaco di San Vito: aveva chiesto tangente da 80mila euro, le ‘vittime’… - Herbert403 : RT @fattoquotidiano: Calabria, ai domiciliari per corruzione il sindaco di San Vito: aveva chiesto tangente da 80mila euro, le ‘vittime’ lo… - FPuggini : RT @fattoquotidiano: Calabria, ai domiciliari per corruzione il sindaco di San Vito: aveva chiesto tangente da 80mila euro, le ‘vittime’ lo… - giuseppe6530 : RT @fattoquotidiano: Calabria, ai domiciliari per corruzione il sindaco di San Vito: aveva chiesto tangente da 80mila euro, le ‘vittime’ lo… - garbjn : RT @fattoquotidiano: Calabria, ai domiciliari per corruzione il sindaco di San Vito: aveva chiesto tangente da 80mila euro, le ‘vittime’ lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabria domiciliari Calabria, ai domiciliari per corruzione il sindaco di San Vito: aveva chiesto tangente da 80mila euro, le… Il Fatto Quotidiano Calabria, ai domiciliari per corruzione il sindaco di San Vito: aveva chiesto tangente da 80mila euro, le ‘vittime’ lo hanno denunciato

Su richiesta della Procura di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, il gip ha disposto gli arresti domiciliari per il primo cittadino di San Vito sullo Jonio accusato anche di aver intascato una ...

Corruzione: arrestato sindaco nel catanzarese. Ai domiciliari il sindaco Alessandro Doria

SAN VITO SULLO JONIO (CZ), 22 APR - I carabinieri della Compagnia di Soverato hanno arrestato e posto ai domiciliari Alessandro Doria, sindaco di San Vito sullo Ionio, in provincia di Catanzaro con ...

Su richiesta della Procura di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri, il gip ha disposto gli arresti domiciliari per il primo cittadino di San Vito sullo Jonio accusato anche di aver intascato una ...SAN VITO SULLO JONIO (CZ), 22 APR - I carabinieri della Compagnia di Soverato hanno arrestato e posto ai domiciliari Alessandro Doria, sindaco di San Vito sullo Ionio, in provincia di Catanzaro con ...