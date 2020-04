Bus turistici da utilizzare per potenziare il trasporto pubblico (Di mercoledì 22 aprile 2020) Emergenza Corona Virus: la soluzione è più trasporto collettivo e più trasporto pubblico. Certo, le modalità saranno probabilmente diverse perché i flussi sulle direttrici principali hanno già subito e anche nei prossimi mesi subiranno, un fortissimo ridimensionamento a causa delle restrizioni agli spostamenti. Nell’intervento su Puntoradio intervistato da Massimo Marini, il presidente One Scarl Andrea Zavanella, (l’impresa che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale in Toscana) ha proprio lanciato questa necessità di individuare una collaborazione (che peraltro è già forte in molti territori) con le imprese dei bus turistici. Riccardo Bolelli presidente Cna bus Nazionale, Toscana e Pisa, ha colto la palla al balzo: “per noi sarebbe una soluzione vitale poter mettere le nostre macchine ... Leggi su iltirreno.gelocal Bus turistici da utilizzare per potenziare il trasporto pubblico

Ultime Notizie dalla rete : Bus turistici I bus turistici: “Nella Fase 2 pronti a fare trasporto pubblico alle fermate come Anm ed Eav” Napoli Fanpage.it Compra un bus in una notte brava a Ibiza, ma non lo ricorda...

I bus turistici: “Nella Fase 2 pronti a fare trasporto pubblico alle fermate come Anm ed Eav”

"Per superare la crisi del Coronavirus i bus turistici in Campania sono pronti a fare servizio di trasporto pubblico, affiancandosi ai pullman di Anm, Ctp ed Eav". A lanciare la proposta alla Regione ...

