Bruciano le antenne per paura del 5G | a Maddaloni in migliaia senza telefono e Internet

Leggi su napoli.fanpage

(Di mercoledì 22 aprile 2020)di persone sono rimastelinea telefonica e(Caserta) dopo l'incendio doloso delletelefoniche. Il sospetto è che, come avvenuto in altre città, dietro il rogo ci sia laper il 5G: secondo i complottisti la nuova tecnologia, non ancora diffusa in Italia, sarebbe tra le cause della pandemia.