Bonus sale da 600 a 800 euro, ma c’é chi dovrà restituirlo: Inps chiarisce (Di mercoledì 22 aprile 2020) In questi giorni si susseguono le informazioni circa il Bonus autonomi Inps, nel decreto di aprile, che pare essere slitatto alla fine del mese, una delle novità principali é che vi sarà un aumento di 200 euro. La Conferma é ormai giunta dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo. Inoltre le mensilità erogate potrebbero essere due, aprile e maggio, il Bonus é pensato soprattutto per quelle attività che sono rimaste chiuse. Lo scopo del Governo in questo momento di emergenza sanitaria che ha duramente colpito, a causa del lockdown, moltissime attività ed imprese é quello di dare una mano, cercando di non lasciare nessuno indietro. L’Inps ha però fatto sapere che non tutte le domande sono state accolte, ben 400 mila sono state rifiutate, ed inoltre che a controlli fatti taluni, che lo ... Leggi su pensionipertutti Il bonus autonomi sale a 800 euro : sarà pagato in automatico

Partite Iva e autonomi : il bonus sale da 600 a 800 euro ma con tetto al reddito

Comune di Salerno - bonus alimentare : al via la verifica delle istanze non ammesse (Di mercoledì 22 aprile 2020) In questi giorni si susseguono le informazioni circa ilautonomi, nel decreto di aprile, che pare essere slitatto alla fine del mese, una delle novità principali é che vi sarà un aumento di 200. La Conferma é ormai giunta dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo. Inoltre le mensilità erogate potrebbero essere due, aprile e maggio, ilé pensato soprattutto per quelle attività che sono rimaste chiuse. Lo scopo del Governo in questo momento di emergenza sanitaria che ha duramente colpito, a causa del lockdown, moltissime attività ed imprese é quello di dare una mano, cercando di non lasciare nessuno indietro. L’ha però fatto sapere che non tutte le domande sono state accolte, ben 400 mila sono state rifiutate, ed inoltre che a controlli fatti taluni, che lo ...

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Bonus autonomi per altri due mesi, sale l’importo: Il bonus per i lavoratori autonomi introdotto… - sale_tell : RT @Maniheli: Ma.. min. @AzzolinaLucia potrebbe trasformare il Bonus Cultura in Bonus Tablet? Cosa aspetta??? #22aprile #EarthDay - PonteAdriatico : BONUS 600 EURO SI CONFERMA E SALE A 800 EURO. FACCIAMO CHIAREZZA - capitale24 : #Catalfo: “In decreto aprile indennizzo autonomi sale a 800 euro” #bonus #600euro #800euro #professionisti… - SergioneGentile : RT @riccardo1449: Parole parole parole, parole parole parole soltanto parole parole per noi..... -