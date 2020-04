Bonus professionisti e lavoratori autonomi Regione Campania (Di mercoledì 22 aprile 2020) La Regione Campania ha previsto un Bonus di mille euro per professionisti e lavoratori autonomi con fatturato inferiore a 35 mila euro. Per accedere al Bonus di 1000 euro, tra le altre cose è necessario essere iscritti ad albo professionale, cassa previdenziale o alternativamente alla gestione separata INPS, avere sede nella Regione Campania e aver iniziato la propria attività prima del 2020. Per godere del beneficio è necessario inoltre presentare domanda tramite piattaforma regionale dal 24 aprile 2020 all’8 maggio 2020. Vediamo insieme come funziona il Bonus Regione Campania. Leggi su fanpage Amatruda e Gatto : “Il bonus professionisti sia esteso a giovani avvocati senza partita Iva”

Campania - bonus 1.000 euro per le partite iva e i professionisti : aperte le domande

Bonus partite Iva e professionisti da 1.000 euro : alla Regione domande da venerdì 24 aprile (Di mercoledì 22 aprile 2020) Laha previsto undi mille euro percon fatturato inferiore a 35 mila euro. Per accedere aldi 1000 euro, tra le altre cose è necessario essere iscritti ad albo professionale, cassa previdenziale o alternativamente alla gestione separata INPS, avere sede nellae aver iniziato la propria attività prima del 2020. Per godere del beneficio è necessario inoltre presentare domanda tramite piattaforma regionale dal 24 aprile 2020 all’8 maggio 2020. Vediamo insieme come funziona il

MProfessionisti : Bonus professionisti: i dati Cassa per Cassa - Claudio59091741 : @INPS_it vi rendete conto che avete lasciato nei guai tanti commercianti è liberi professionisti che ancora oggi no… - ekuonews : Bonus da 1000 euro per commercianti, artigiani, liberi professionisti e autonomi: la proposta di Italia Viva in Abr… - samanta_boni : RT @Disabili_com: Bonus 600 euro autonomi e professionisti: lettera aperta delle associazioni delle persone con disabilità: - teamservicesrl : Da oggi si può iniziare ad iscriversi al sito per l'invio delle domande del bonus da 1000 euro erogato dalla… -