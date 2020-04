Bonus commercianti: 513 euro e anticipo pensione per cessata attività. Requisiti (Di mercoledì 22 aprile 2020) I commercianti costretti a chiudere l’attività e prossimi alla pensione di vecchiaia hanno diritto al Bonus di 513 euro al mese, con valore retroattivo fino al 2017. Questo permette, in buona sostanza, di ricevere un anticipo sulla pensione per cessata attività. Il riferimento legislativo è alla legge n. 128 del 2 novembre 2019 per la tutela del lavoro; la circolare Inps n.4 del 13 gennaio 2020 contribuisce a far chiarezza e mai come ora, con tante attività commerciali messe in ginocchio dalla crisi, questo Bonus appare attuale Il Bonus commercianti viene erogato direttamente dall’Inps ed è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS commercianti, a favore dei titolari di piccole aziende commerciali ed agenti di commercio che cessano l’attività e che siano ormai prossimi al raggiungimento ... Leggi su quifinanza Coronavirus : calcolo bonus 600 euro per commercianti - artigiani - Co. Co. Co. e coltivatori : domande dal 1 Aprile

Ultime Notizie dalla rete : Bonus commercianti Bonus commercianti: 513 euro e anticipo pensione per cessata attività. Requisiti QuiFinanza In pensione a 62 anni ma con 513 euro di assegno per i primi 5: il Coronavirus rispolvera il bonus commercianti

Ma se dovessi chiudere posso optare per questa possibilità anche più avanti?” Il bonus commercianti divenuto operativo dal 1° gennaio 2019 prevede un ponte alla pensione di vecchiaia con erogazione di ...

Coronavirus, Italia Viva Abruzzo: fondi da riprogrammare e subito bonus per affitti e utenze

“Noi proponiamo un bonus da 1000 euro per commercianti, artigiani, partite iva, liberi professionisti e lavoratori autonomi che possono scegliere di utilizzarlo per fare fronte ai costi imminenti e ...

Ma se dovessi chiudere posso optare per questa possibilità anche più avanti?” Il bonus commercianti divenuto operativo dal 1° gennaio 2019 prevede un ponte alla pensione di vecchiaia con erogazione di ...“Noi proponiamo un bonus da 1000 euro per commercianti, artigiani, partite iva, liberi professionisti e lavoratori autonomi che possono scegliere di utilizzarlo per fare fronte ai costi imminenti e ...