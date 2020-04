Bonus 1000 euro partita iva e professionisti: Campania apre domande (Di mercoledì 22 aprile 2020) La Regione Campania ha reso operativo il portale per presentare le domande per ottenere il Bonus 1000 euro partita iva e lavoratori autonomi. Dal 24 aprile è possibile inoltrare la propria richiesta euro (fonte foto: pixabay)La Campania è pronta a tutelare i suoi lavoratori professionisti, autonomi e in possesso di partita iva, che hanno ridotto o cessato la loro attività a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. Dal mercoledì 22 aprile è attiva la piattaforma regionale che consente alle suddette categorie di registrarsi e di compilare l’apposito modulo online per l’erogazione del sussidio. Lo step successivo è l’invio vero e propria della domanda, che sarà possibile dalle ore 10:00 del 24 aprile 2020 fino alle ore 15:00 dell’8 maggio 2020, salvo nuove comunicazioni e ... Leggi su chenews Coronavirus Francia : 15.729 morti - 143.303 casi/ Bonus 1000 € per funzionari pubblici

Campania - bonus 1000 euro a partite Iva - professionisti - lavoratori autonomi : come chiederlo

Fondamentale è una casella di posta elettronica certificata e la firma digitale (a quest’ultima però si può ovviare inviando i documenti in altro modo) Bonus di 1000 euro della Regione Campania per ...

“Noi proponiamo un bonus da 1000 euro per commercianti, artigiani, partite iva, liberi professionisti e lavoratori autonomi che possono scegliere di utilizzarlo per fare fronte ai costi imminenti e ...

Fondamentale è una casella di posta elettronica certificata e la firma digitale (a quest'ultima però si può ovviare inviando i documenti in altro modo) Bonus di 1000 euro della Regione Campania per ..."Noi proponiamo un bonus da 1000 euro per commercianti, artigiani, partite iva, liberi professionisti e lavoratori autonomi che possono scegliere di utilizzarlo per fare fronte ai costi imminenti e ...