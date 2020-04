Bollettino COVID-19 contagi Puglia del 22 aprile ancora incomprensibile | sono 108 i

(Di mercoledì 22 aprile 2020)ilufficiale della regionesuiati dal coronavirus di oggi. Secondo un primo dato sembrerebbe che iati siano in totale 108 ma poi una dichiarazione del Prof. Lopalco, consulente per l’emergenza del governatore Emiliano, fa capire che iin realtà, nontutti di oggi ma “spalmati dai giorni precedenti”.una volta il numero deiati di oggi è incerto… Ecco integralmente riportato il: “Il presidente della Regione, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledi 22, instati registrati 2.358 test per l’infezione da-19 coronavirus erisultati positivi 108 casi, così suddivisi: 28 nella Provincia ...

«Il bollettino - spiega Lopalco - da oggi contiene delle informazioni aggiuntive sull'andamento dei casi Covid in Puglia. In particolare i dati vengono presentati anche per data di prelievo del ...