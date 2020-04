BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO Diretta conferenza stampa Zaia 22 aprile | +27 morti

Corriere : Coronavirus in Italia, 183.957 casi positivi e 24.648 morti. Il bollettino del 21 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 183.957 casi positivi e 24.648 morti. Il bollettino del 21 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 181.228 casi positivi e 24.114 morti. Il bollettino - ExPartibus : Coronavirus, bollettino Spallanzani n.83 - - pietro_riccio : Coronavirus, bollettino Spallanzani n.83 - -

Ultime Notizie dalla rete : BOLLETTINO CORONAVIRUS

Crescono i contagi di coronavirus in Veneto. In attesa del nuovo bollettino fornito dal governatore Luca Zaia in conferenza stampa, i dati di ieri certificano che la situazione sta migliorando, ma non ...Bologna, 22 aprile 2020 - Non siamo ancora alla crescita zero, ma il bollettino di ieri è una iniezione di ottimismo per l’Emilia Romagna. Crollo di contagi da Coronavirus e boom di guariti. Resta, ...