Bollettino coronavirus 22 aprile 2020: morti, contagiati e guariti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Bollettino coronavirus 22 aprile 2020: morti, contagiati e guariti Bollettino coronavirus 22 aprile: la fase 2 dovrebbe partire il prossimo 4 maggio 2020 ma tutto resta vincolato agli aspetti sanitari. Infatti l’allentamento delle misure di contenimento dovrà andare di pari passo con la diminuzione dei contagi. E, viceversa, nel caso in cui dopo il 4 maggio dovessero riprendere a salire i contagi il governo potrebbe decidere di restringere nuovamente le maglie delle stesse di contenimento.Segui Termometro Politico su Google News I numeri della Protezione Civile, 437 i decessi nelle ultime 24 ore Come ogni giorno (qui l’articolo coi numeri del 21 aprile 2020) la Protezione Civile ha diramato il Bollettino con i numeri aggiornati riferendo che è in discesa il numero dei ricoverati con sintomi e dei pazienti in terapia intensiva. Ecco i numeri ... Leggi su termometropolitico Coronavirus - il bollettino del 22 aprile : giù le vittime - ma la curva dei contagi torna a crescere

BOLLETTINO CORONAVIRUS EMILIA ROMAGNA/ Video conferenza stampa : +57 morti

