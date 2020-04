Bollettino coronavirus 22 aprile 2020 della protezione civile

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Vediamo insieme il22. Ci saranno delle buone notizie? La notizia migliore degli ultimi dati riguarda il numero di guariti e di dimessi nelle ultime 24 ore, ovvero, rispettivamente, 2723 e 772. Il numero non era mai stato così alto e questo certamente dà speranza che tutto stia andando per il verso giusto. Si registrano ancora centinaia di decessi ed un certo numero di contagi, ma l’epidemia è comunque in fase discendente. Ecco le ultime notizie. Emergenza: aggiornamenti dall’Italia e dal mondo Anche se la situazione in Italia è in netto miglioramento, autorità ed esperti avvertono che la strada per battere definitivamente il Covid 19 è ancora lunga. La ripartenza sarà lenta e graduale e il ritorno alla normalità non immediato. Per mesi dovremo continuare a tenere le ...