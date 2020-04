Boccia: «Dal 4 maggio non c’è il ritorno al passato. Per la vita sociale ci vuole cautela» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Su Repubblica un’intervista al Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. Parla della Fase 2, quella di convivenza con il virus ma di progressive riaperture, che dovrebbe iniziare il 4 maggio. «L’Italia riparte gradualmente dal 4 maggio. Attenzione, però: ripartono settori dell’apparato produttivo che adotteranno le linee guide stabilite dal governo». Attenzione, però, ammonisce. Nonostante la preoccupazione per la crisi economica, bisogna aprire con attenzione, senza correre. «La cosa importante non è riaprire prima, ma bene. Ripartono le imprese che garantiscono sicurezza per i lavoratori. Per la vita sociale ci vuole molta cautela, le linee guida dovranno valutare anche le capacità territoriali di contenere i contagi». Le linee guida dettate dal Governo saranno valide per tutti, ma le Regioni, se ... Leggi su ilnapolista Fase 2 - il ministro Boccia : «Dal 4 maggio non c'è ritorno al passato - no a cene e vita sociale»

Fase 2 : cene - uscite e vita sociale? Il ministro Boccia : “Cosa cambia dal 4 maggio”

Francesco Boccia/ “Fase 2 cambierà nostra vita - uscire dalle regioni? Presto dirlo” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Su Repubblica un’intervista al Ministro per gli Affari Regionali, Francesco. Parla della Fase 2, quella di convivenza con il virus ma di progressive riaperture, che dovrebbe iniziare il 4. «L’Italia riparte gradualmente dal 4. Attenzione, però: ripartono settori dell’apparato produttivo che adotteranno le linee guide stabilite dal governo». Attenzione, però, ammonisce. Nonostante la preoccupazione per la crisi economica, bisogna aprire con attenzione, senza correre. «La cosa importante non è riaprire prima, ma bene. Ripartono le imprese che garantiscono sicurezza per i lavoratori. Per lacimolta, le linee guida dovranno valutare anche le capacità territoriali di contenere i contagi». Le linee guida dettate dal Governo saranno valide per tutti, ma le Regioni, se ...

F_Boccia : Dal 4 maggio non ci sarà un ritorno al passato, ma una nuova normalità. Gli anziani dovranno essere ancora più prot… - mccossu : @F_Boccia Ministro, dal 4 maggio ritengo sarebbe troppo rischioso riaprire al 100%. Si avrebbe una situazione non c… - napolista : Boccia: «Dal 4 maggio non c’è il ritorno al passato. Per la vita sociale ci vuole cautela» Il ministro a Repubblica… - infoitestero : Fase 2, il ministro Boccia: «Dal 4 maggio non c'è ritorno al passato, no a cene e vita sociale» - Notiziedi_it : Fase 2, il ministro Boccia: «Dal 4 maggio non c'è ritorno al passato, no a cene e vita sociale»… -