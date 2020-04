Bloccato in casa senza lavoro per l’emergenza, Falegname vince 66milioni di euro alla lotteria (Di mercoledì 22 aprile 2020) la storia di Ryan Hoyle, 38enne britannico di Rochdale che venerdì scorso ha vinto il jackpot della lotteria euroMillions portandosi a casa oltre 58 milioni di sterline pari a 66 milioni di euro. "Ora non sono sicuro di aver ancora bisogno del lavoro" ha spiegato, assicurando che ora la sua priorità è aiutare tutta la sua famiglia. Leggi su fanpage Il figlio rimane bloccato per il lockdown - mamma percorre 1400 km in scooter per riportarlo a casa

Coronavirus - Papa Francesco ai preti : "Portate l'ostia a chi è bloccato in casa - anche ai malati"

Bloccato in casa come tutti per l'emergenza coronavirus, aveva dovuto rinunciare al suo lavoro da falegname ma ora probabilmente di quel lavoro non ne avrà mai più bisogno perché è riuscito a vincere ...

“Lavoravo su una nave da crociera, sono stato licenziato e aspetto un tampone da giorni”

Licenziato a causa del Covid-19, tornato in Sicilia su un volo a pieno carico, a contatto con due persone poi rivelatesi positive al coronavirus, e adesso bloccato in una casa in affitto da quasi un ...

