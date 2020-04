Birmania, ucciso un dipendente dell’Oms: trasportava test per il Coronavirus (Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus, ucciso dipendente Oms in Birmania Un dipendente dell’Organizzazione mondiale della Sanità è stato ucciso in Birmania, nello stato di Rakhine. Stando alle prime informazioni, l’uomo è stato freddato nel corso di un attacco mentre trasportava campioni per i test per il Coronavirus su un veicolo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha “condannato fermamente l’attacco”, e precisato in una nota che il collega dell’Oms è rimasto ucciso e un funzionario del governo è gravemente ferito nello stesso incidente. Il portavoce del Palazzo di Vetro ha espresso le condoglianze alla famiglia della vittima e “chiesto un’indagine completa e che gli autori siano assicurati alla giustizia”. Il quotidiano di stato Global New Light of Myanmar ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 aprile 2020)Oms inUndell’Organizzazione mondiale della Sanità è statoin, nello stato di Rakhine. Stando alle prime informazioni, l’uomo è stato freddato nel corso di un attacco mentrecampioni per iper ilsu un veicolo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha “condannato fermamente l’attacco”, e precisato in una nota che il collega dell’Oms è rimastoe un funzionario del governo è gravemente ferito nello stesso incidente. Il portavoce del Palazzo di Vetro ha espresso le condoglianze alla famiglia della vittima e “chiesto un’indagine completa e che gli autori siano assicurati alla giustizia”. Il quotidiano di stato Global New Light of Myanmar ...

