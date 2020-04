Biathlon | la NextGen femminile Le cinque Under22 più promettenti | occhi puntati sulla

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Dopo aver dato uno sguardo alladelmaschile, indicando iragazzi attualmente più, è doveroso fare altrettanto anche per il settore. Andiamo, dunque, a vedere chi sono leche, in questo momento, spiccano su tutte le altre. Anche in questo caso è doveroso effettuare un paio di premesse. Innanzitutto per scremare il quintetto è stato necessario effettuare dei tagli rispetto al numero di atlete che avrebbero avuto il pedigree per entrarvi. In ogni caso, le escluse sono citate in coda al presente articolo. In secondo luogo, va rimarcato come – per scelta – ci si sia limitati a prendere in considerazione le classi 1998, 1999 e 2000. È infatti ancora prematuro fare qualsivoglia valutazione riguardo le teenager, le quali gareggiano in categoria youth. Concluso il preambolo, va ...